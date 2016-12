Fondi Lega Nord: condannato Riccardo, figlio di Umberto Bossi

Il giudice Vincenzina Greco nel processo con rito abbreviato condannando Riccardo Bossi a un anno e 8 mesi, con la sospensione condizionale della pena e il riconoscimento delle attenuanti generiche, è andato oltre la richiesta di 1 anno del pm Paolo Filippini.



Il figlio di Umberto Bossi era imputato per spese con i fondi della Lega per circa 158mila euro. Soldi pubblici che avrebbe usato, tra il 2009 e il 2011, per pagare "debiti personali", "noleggi auto", le rate dell'università dell' Insubria, l'affitto di casa, il "mantenimento dell'ex moglie", l'abbonamento alla pay-tv, "luce e gas" e anche il "veterinario per il cane".



Il pm, nella sua requisitoria, aveva citato come riscontri all'ipotesi d'accusa intercettazioni e documenti, tra cui l'ormai famosa cartelletta con la scritta 'The Family' sequestrata nell'ufficio romano dell'ex tesoriere del Carroccio Francesco Belsito, che è anche lui imputato per appropriazione indebita per le presunte spese ma con rito ordinario e assieme al padre e al fratello di Riccardo, cioè Umberto e Renzo 'Il Trota'.