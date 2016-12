Fiori d'arancio per Wanna Marchi: scontata la pena dirà sì al compagno

Wanna Marchi è pronta per convolare a nozze. Altri tre mesi di servizi sociali dietro al bancone di un bar di Milano e poi sarà a tutti gli effetti una donna libera. E il primo passo sarà il matrimonio con il compagno, Francesco Campana: “A celebrare le nozze sarà il nostro avvocato”, ha raccontato in un'intervista al Resto del Carlino, aggiungendo di non voler più sentire parlare del suo passato da teleimbonitrice.

A 73 anni, Wanna Marchi si è riscoperta pittrice e imprenditrice, ma i progetti non si fermano qui: oltre all'annunciata biografia, si darà allo spettacolo con la figlia Stefania.