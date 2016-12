14:04 - "Non ho mai chiesto o sollecitato nulla e in nessun modo da Finmeccanica. Anche per questo, come sempre, ho assoluta fiducia nella giustizia". E' quanto dichiara Giulio Tremonti, indagato per aver incassato una tangente proprio dall'azienda aeronautica. "Per la sua dinamica e per la sua natura internazionale, l'operazione Drs-Finmeccanica non era da parte mia influenzabile o modificabile".