Finmeccanica, in appello 4 anni e mezzo a Orsi e 4 a Spagnolini

L'ex presidente e a.d. di Finmeccanica Giuseppe Orsi e l'ex a.d. di AgustaWestland Bruno Spagnolini sono stati condannati rispettivamente a 4 anni e mezzo e a 4 anni in appello a Milano per corruzione internazionale e false fatturazioni. Il processo aveva al centro le presunte tangenti per un appalto da 560 milioni di euro per la vendita al governo indiano di 12 elicotteri. Il pg aveva chiesto 6 e 5 anni di carcere.