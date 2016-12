Finmeccanica, chieste le condanne

Gianluigi Fontana, pg al processo d'appello a Milano sulle presunte tangenti che sarebbero state pagate per la vendita al governo indiano di 12 elicotteri, ha chiesto la condanna a 6 anni di carcere per l'ex presidente ed ex ad di Finmeccanica Giuseppe Orsi e a 5 anni per l'ex ad della controllata Agusta Westland, Bruno Spagnolini. I due manager furono assolti in primo grado dal tribunale di Busto Arsizio.