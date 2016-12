Sono stati condannati a due anni per false fatturazioni l'ex presidente e a.d. di Finmeccanica, Giuseppe Orsi, e l'ex a.d. di Agusta Westland, Bruno Spagnolini, imputati a Busto Arsizio (Varese). I due manager sono stati assolti, invece, dall'accusa di corruzione internazionale in relazione a presunte tangenti per l'aggiudicazione di una commessa per 12 elicotteri dal governo indiano.