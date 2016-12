Fingeva malori per corteggiare un'infermiera: denunciato per stalking

Aveva visto le foto di un'infermiera sui social network e se ne era perdutamente "innamorato". Un 35enne di Cernusco sul Naviglio (Milano) ha deciso allora di fingere dei malori per poter essere ricoverato nell'ospedale dove la donna lavora, negli orari e nei giorni in cui lei era di turno. L'uomo è stato denunciato per stalking in stato di libertà dai carabinieri di Vigevano.