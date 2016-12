Figlio Levato,oggi giudici decidono

E' fissata per oggi la Camera di consiglio sulla decisione del Tribunale dei minori dopo l'avvio da parte della Procura dell'iter sull'adottabilità del piccolo Achille, tolto appena nato alla madre Martina Levato condannata a 14 anni per le aggressioni con l'acido ai suoi ex. Atteso un provvedimento urgente e provvisorio: tra le ipotesi l'affidamento temporaneo del bimbo ad una comunità, in attesa di una decisione nel merito.