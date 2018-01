Fantoccio bruciato, Boldrini: "Salvini chieda scusa agli italiani"

"Salvini chieda scusa. Non a me, non ne sarebbe capace. Ma almeno ai cittadini di Busto Arsizio e a tutti gli italiani per la pessima figura che sta facendo fare al nostro Paese". Così il presidente della Camera, Laura Boldrini, commenta il rogo dei "giovani padani" con il suo fantoccio. "Dopo la bambola gonfiabile, l'augurio di essere stuprata, la bufala sulla mia famiglia, cos'altro ci dobbiamo aspettare - si chiede - da questi signori?".