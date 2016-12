Famiglia intossicata da monossido

Un'intera famiglia è finita in ospedale per intossicazione da monossido di carbonio, dovuta probabilmente a una stufa malfunzionante. L'allarme è scattato stanotte verso le 2.30 a Lambrugo, in provincia di Como. La famiglia, due adulti e tre bambini sono stati trasportati in ospedale a Erba. Le loro condizioni sembrano non gravi.