Famiglia intossicata da monossido

20:59 - Quattro persone sono state soccorse dai sanitari del 118 di Lecco a Margno, in Valsassina, dopo aver accusato malori a causa del monossido di carbonio sprigionato da un braciere lasciato acceso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Bellano (Lecco) che hanno messo in sicurezza l'abitazione. Due persone, un bambino e la mamma, sono state ricoverate all'ospedale Manzoni. Altre due sono invece in osservazione a Lecco.