07:36 - Una famiglia egiziana, padre, madre e figlia di pochi mesi, è stata ricoverata nella notte in ospedale a causa di un'intossicazione di monossido di carbonio fuoriuscito da uno scaldabagno difettoso. E' successo in un appartamento di Corso Buenos Aires, a Milano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Questura. I tre sono stati portati all'ospedale Niguarda in condizioni non gravi.