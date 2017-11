Falso allarme bomba a Milano, granata trovata fuori dal tribunale era un macinino per la marijuana

Milano, falso allarme bomba vicino al tribunale Ansa 1 di 7 Ansa 2 di 7 Ansa 3 di 7 Ansa 4 di 7 Ansa 5 di 7 Ansa 6 di 7 Ansa 7 di 7 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Ad allertare i militari dell'Esercito che presidiano le vie attorno al Tribunale è stata un'anziana passante che ha visto, verso le 15:30, l'oggetto collocato tra il muro esterno del palazzo e una cancellata di delimitazione con via Freguglia, non lontano da un'impalcatura e quasi all'angolo con corso di Porta Vittoria.



Gli investigatori e lo stesso pm Nobili, che si sono avvicinati all'oggetto lasciato a terra, erano convinti di trovarsi di fronte ad una cosiddetta "bomba-ananas" e hanno atteso, dunque, l'intervento degli artificieri. Solo verso le 17:30, dopo le operazioni degli artificieri, è stato chiaro che si trattava di un ordigno giocattolo che si apre e le cui parti interne servono per macinare la marijuana.



Ora, attraverso l'analisi delle telecamere della zona, si cercherà di capire se qualcuno abbia voluto piazzare apposta quell'oggetto in metallo per far scattare l'allarme fuori dal Palazzo di Giustizia, uno degli obiettivi sensibili in pieno centro di Milano. Il punto in cui è stato trovato, tra una cancellata e il muro, fa dubitare possa essere stato perso da qualcuno che passava in quella zona dove è stato ritrovato, che non è accessibile. Gli investigatori dunque sperano che i filmati delle molte telecamere di sicurezza presenti nelle strade attorno al Tribunale possano permettere di identificare l'autore del gesto e poi a chiarirne i motivi.