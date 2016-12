11:27 - La Gdf di Milano ha arrestato 9 persone, di cui due in Francia, accusate di associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale per aver messo in atto una serie di "frodi carosello" attraverso l'illecito commercio di certificati "Carbon Trading". Stando alle indagini sarebbero state emesse o utilizzate false fatture per 3,5 miliardi di euro. Sono in corso sequestri per 650 milioni di euro.