Fabrizio Corona, Riesame: carcere per "l'inusuale inclinazione a delinquere"

L'ex "re dei paparazzi" è tornato in cella lo scorso 10 ottobre mentre era in affidamento in prova ai servizi sociali, per le accuse di intestazione fittizia di beni, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e violazione delle norme patrimoniali relative alle misure di prevenzione.



L'inchiesta è quella che vede al centro i circa 2,6 milioni di euro in contanti trovati in parte in un controsoffitto (oltre 1,7 milioni) e in parte in cassette di sicurezza in Austria (oltre 800 mila euro). Secondo il Riesame, come si legge nelle motivazioni, c'è il "pericolo concreto e attualissimo" che l'ex fotografo dei famosi possa commettere "analoghe condotte criminose".



Secondo il Tribunale, inoltre, esiste anche il "pericolo di inquinamento probatorio". Corona, infatti, scrivono i giudici ha provato insistentemente a "rintracciare" Geraldine Darù, sua ex collaboratrice e testimone-chiave dell'indagine, con il "pressante intento non solo di carpire informazioni ma di deviarne il corso in termini a sé favorevoli".



Inoltre, il 14 dicembre si terrà l'udienza preliminare davanti al gup di Milano Laura Marchiondelli che dovrà decidere se mandare a processo o meno Corona e la sua collaboratrice Francesca Persi, imputata in quanto presunta prestanome dell'ex 're dei paparazzi'.