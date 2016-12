Fabrizio Corona può tornare a casa Lascia la comunità di don Mazzi

Ai giudici: "Sono cambiato" - Durante l'udienza per decidere sulla conferma o meno dell'affidamento ai servizi sociali, tenutasi giovedì davanti a un collegio di giudici della Sorveglianza, l'ex fotografo dei vip aveva ribadito più volte di essere cambiato e aveva esplicitamente chiesto un'opportunità "per dimostrarlo".



I giudici, stando a quanto riferito dai legali, hanno quindi confermato l'affidamento, permettendo che si svolga "sul territorio". In altre parole, Corona non dovrà più stare nella comunità, ma potrà tornare a casa. Dovrà però seguire una serie di disposizioni relative all'affidamento in prova.



Corona non potrà diffondere foto, né usare i social - Fabrizio Corona non potrà diffondere fotografie, né utilizzare i social network come Facebook e Twitter, né rilasciare interviste. Sono queste alcune delle prescrizioni contenute nel provvedimento del giudice estensore Giovanna Di Rosa. "Ce l'abbiamo fatta, sono contentissimo, ringrazio voi avvocati e i giudici", ha detto Corona ai suoi legali.



L'uscita dal carcere e don Mazzi - A giugno, dopo circa due anni e mezzo di detenzione, Corona era uscito dal carcere ottenendo l'affidamento in prova ai servizi sociali nella comunità "Exodus" di don Mazzi. In quel caso, il giudice Giovanna Di Rosa aveva concesso l'affidamento per una serie di ragioni, tra cui l'assenza di pericolosità sociale e il passato di tossicodipendenza dell'ex agente fotografico.