Expo, verso giornata record

Si profila un nuova giornata record per quanto riguarda l'affluenza a Expo. Fin dall'alba lunghe code di visitatori si sono formate agli ingressi dell'Esposizione, e proprio per questo è stata anticipata l'apertura dei varchi per consentire il deflusso. La giornata prevede, tra l'altro, la celebrazione del national day della Palestina e la Festa della Birra. Sabato scorso era stato segnato il record di ingressi, con quasi 245mila persone.