Expo, "sindaco di Milano Beppe Sala indagato per turbativa d'asta"

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sarebbe indagato dalla Procura di Milano per l'ipotesi di turbativa d'asta. Ad anticipare la notizia è il Corriere della sera, secondo cui l'inchiesta riguarda un appalto per la fornitura di alberi a Expo. Sala è già indagato per falso materiale e ideologico in merito alla gara per la cosiddetta "Piastra", nel capitolato della quale era compresa la fornitura del verde.