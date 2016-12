Expo, l'Albero della vita torna... alla vita 1 di 36 LaPresse LaPresse Expo, l'Albero della vita torna... alla vita 2 di 36 LaPresse LaPresse Expo, l'Albero della vita torna... alla vita 3 di 36 LaPresse LaPresse Expo, l'Albero della vita torna... alla vita 4 di 36 LaPresse LaPresse Expo, l'Albero della vita torna... alla vita 5 di 36 LaPresse LaPresse Expo, l'Albero della vita torna... alla vita 6 di 36 LaPresse LaPresse Expo, l'Albero della vita torna... alla vita 7 di 36 LaPresse LaPresse Expo, l'Albero della vita torna... alla vita 8 di 36 LaPresse LaPresse Expo, l'Albero della vita torna... alla vita 9 di 36 LaPresse LaPresse Expo, l'Albero della vita torna... alla vita 10 di 36 LaPresse LaPresse Expo, l'Albero della vita torna... alla vita 11 di 36 LaPresse LaPresse Expo, l'Albero della vita torna... alla vita 12 di 36 LaPresse LaPresse Expo, l'Albero della vita torna... alla vita 13 di 36 LaPresse LaPresse Expo, l'Albero della vita torna... alla vita 14 di 36 LaPresse LaPresse Expo, l'Albero della vita torna... alla vita 15 di 36 LaPresse LaPresse Expo, l'Albero della vita torna... alla vita 16 di 36 LaPresse LaPresse Expo, l'Albero della vita torna... alla vita 17 di 36 LaPresse LaPresse Expo, l'Albero della vita torna... alla vita 18 di 36 LaPresse LaPresse Expo, l'Albero della vita torna... alla vita 19 di 36 LaPresse LaPresse Expo, l'Albero della vita torna... alla vita 20 di 36 LaPresse LaPresse Expo, l'Albero della vita torna... alla vita 21 di 36 LaPresse LaPresse Expo, l'Albero della vita torna... alla vita 22 di 36 LaPresse LaPresse Expo, l'Albero della vita torna... alla vita 23 di 36 LaPresse LaPresse Expo, l'Albero della vita torna... alla vita 24 di 36 LaPresse LaPresse Expo, l'Albero della vita torna... alla vita 25 di 36 LaPresse LaPresse Expo, l'Albero della vita torna... alla vita 26 di 36 LaPresse LaPresse Expo, l'Albero della vita torna... alla vita 27 di 36 LaPresse LaPresse Expo, l'Albero della vita torna... alla vita 28 di 36 LaPresse LaPresse Expo, l'Albero della vita torna... alla vita 29 di 36 LaPresse LaPresse Expo, l'Albero della vita torna... alla vita 30 di 36 LaPresse LaPresse Expo, l'Albero della vita torna... alla vita 31 di 36 LaPresse LaPresse Expo, l'Albero della vita torna... alla vita 32 di 36 LaPresse LaPresse Expo, l'Albero della vita torna... alla vita 33 di 36 LaPresse LaPresse Expo, l'Albero della vita torna... alla vita 34 di 36 LaPresse LaPresse Expo, l'Albero della vita torna... alla vita 35 di 36 LaPresse LaPresse Expo, l'Albero della vita torna... alla vita 36 di 36 LaPresse LaPresse Expo, l'Albero della vita torna... alla vita leggi dopo slideshow ingrandisci

All'evento hanno assistito oggi, tra gli altri, il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, con gli assessori Francesca Brianza (Post Expo) e Fabrizio Sala (vicepresidente e assessore con delega anche a Expo 2015); il presidente e l'ad di Arexpo, rispettivamente Giovanni Azzone e Giuseppe Bonomi; il sovrintendente del Teatro alla Scala, Alexander Pereira; il prefetto Alessandro Marangoni; l'ex commissario unico di Expo e candidato a Palazzo Marino per il centrosinistra, Beppe Sala.



Il sito Expo attualmente è in fase di smantellamento: sull'area verrà realizzata, secondo il progetto del governo, una cittadella della ricerca, Human Technopole. In attesa di realizzare questo progetto il sito, a partire da maggio, verrà aperto con eventi e concerti in quella che il governatore lombardo definisce la fase del "fast post".



Gaffe su Sala, non era stato invitato - "Beppe Sala 'dimenticato' dalla Regione per stasera? Io ho detto di invitare tutti quelli che hanno collaborato con noi per Expo. Qualcuno in Regione si è dimenticato che Beppe Sala ha collaborato con noi per Expo. Ho rimediato io, simpaticamente, l'ho chiamato, mi sono scusato a nome della burocrazia. Non c'è nessun problema". Lo ha detto il governatore della Regione Lombardia, Roberto Maroni, a margine della cerimonia di riapertura di Expo. "Questa è una grande festa - ha aggiunto - non è una cosa limitata alla Regione, è una grande festa per la riapertura del sito. Voglio che sia questo. È una grande festa che riapre i battenti di quest'area a favore dei cittadini, per renderla viva e per cominciare da qui a costruire il futuro".