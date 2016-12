Expo, Milano e la bufala dell'attentato

16:57 - Un signore ben vestito di origine araba perde il suo portafoglio e una giovane donna glielo restituisce. In cambio, la donna riceve dal ricco signore una raccomandazione: "Signora, non frequenti grandi città e non prenda la metropolitana il primo maggio". E' questa la "leggenda metropolitana" che si sta diffondendo via WhatsApp a Milano e in Lombardia.

Subito è scattato l'allarme: ci sarà qualcosa di davvero rischioso dietro questo suggerimento "virale"? Sarà davvero opportuno il primo maggio, giorno in cui aprirà Expo, tenersi lontani dalle località "calde" della Grande Esposizione per il rischio di atti terroristici? In realtà, dicono gli esperti, dietro questo racconto che circola sui social c'è soltanto un'audio-bufala.



Investigatori e inquirenti milanesi dell'Antiterrorismo stanno da tempo monitorando il fenomeno ed effettuando i riscontri opportuni, che hanno finora rivelato l'inconsistenza di tali episodi e, di conseguenza, di un reale pericolo di atti terroristici.



Si tratta di storie che spesso si sono ripetute in concomitanza di grandi eventi oppure in seguito al verificarsi, all'estero, di attentati. I racconti esaminati sono riconducibili a un effetto suggestivo legato agli attentati che si sono verificati in Europa, in Asia, negli Stati Uniti e in altri Paesi. La conclusione dell'Antiterrorismo milanese è dunque che un reale pericolo non esiste.