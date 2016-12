17 giugno 2015 Expo, Michelle Obama in Italia: "La sfida all'obesità non è un problema solo Usa" La First Lady accompagnata dalla madre e dalle figlie, Malia e Sasha, in Italia per visitare Expo Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

22:42 - Michelle Obama in Italia per visitare Expo. Atterratta con un volo di Stato Usa all'aeroporto di Malpensa, la First Lady, accompagnata dalla madre, Marian Robinson, e dalle figlie, Malia e Sasha, è stata accolta dal presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni. "Sono emozionata di essere in Italia", ha detto Michelle.

Michelle Obama: "Emozionata di essere a Milano" - "I'm excited to be in Milan": la First Lady Michelle Obama ha iniziato così il suo primo discorso a Milano, dicendosi emozionata di essere nella città dell'Expo per promuovere stili di vita sani contro l'obesità. Su questo, ha detto al James Beard American Restaurant "abbiamo iniziato a fare progressi in Usa" da condividere anche qui.



"Sfida all'obesità non è solo un problema degli Usa" - "E' una sfida che non stanno affrontando solo gli Stati Uniti". Lo ha detto Michelle Obama ricordando i dati sull'obesità nel mondo, nella sala al James Beard American Restaurant in cui 20 bambini della American School of Milan l'hanno aspettata per cucinare insieme davanti alla stampa. "Voi ragazzi dovete fare la vostra parte, per esempio - ha elencato la signora Obama - mangiare verdure, e conoscere ciò che mangiate, perché più cucinate e più ne avete la consapevolezza".