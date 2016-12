Expo, lo smontaggio in diretta su Facebook Un gruppo lo segue minuto per minuto

Ecco come si presenta adesso la mega area di Expo. A due mesi dalla chiusura dell'evento, su Facebook è nato il gruppo pubblico "Smontaggio Expo" dove chiunque può condividere immagini della zona come si presenta oggi, dei lavori in atto e delle trasformazioni in corso. Quasi tremila i membri e quattro gli amministratori del forum per discutere su che fare di quest'area in futuro.