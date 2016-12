Expo, lanciate molotov contro i Cc

Pesanti scontri in centro a Milano durante il corteo degli antagonisti. Un centinaio di black bloc ha lanciato pietre, bottiglie, petardi e molotov contro le forze dell'ordine disposte in un cordone. Carabinieri e polizia hanno risposto con un lancio di lacrimogeni disperdendo il blocco che intanto ha spaccato vetrine con mazze simili a quelle sequestrate nei giorni scorsi. Ci sono anche macchine in fiamme in corso Magenta.