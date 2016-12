Expo, l'appello di Bono: "Non usate la parola migranti, ma rifugiati"

Grande bagno di folla per Bono, il leader degli U2, a Milano per visitare l'Expo. I fan gli hanno urlato "Bono ti amo" e lui ha risposto "I love you too" rivolgendosi agli ammiratori che hanno cercato di fotografarlo e baciarlo mentre dal Padiglione Zero raggiungeva quello dell'Irlanda. Poi è arrivato all'Esposizione anche il premier Matteo Renzi, che ha incontrato il cantante. Bono: "Non usare la parola migranti, ma rifugiati".