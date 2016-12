Expo, boom di visitatori nel giorno di Ferragosto: la festa del gelato è un successo

AL GIRO DI BOA Expo, venduti oltre 10 milioni di biglietti nei primi tre mesi

Nei primi tre mesi di Expo sono stati 10,1 milioni i biglietti venduti per l'evento. Lo ha reso noto la stessa società in una nota, in cui si precisa che i ticket emessi sono stati 10.129.254. Nel mese di luglio si sono contati in tutto 2,8 milioni di ingressi. "Da lunedì 10 agosto - dice ancora la società - sul sito...