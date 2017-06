Expo, aperta indagine dopo esposto Anac su gare a Tribunale Milano

La procura di Milano ha aperto un fascicolo di indagine, al momento a carico di ignoti, dopo l'esposto dell'Autorità nazionale anticorruzione su presunte irregolarità in almeno 18 delle 72 procedure d'appalto del tribunale milanese per un valore di 8 milioni di euro di fondi governativi stanziati per Expo. Le violazioni, tra cui anche ipotesi di turbative d'asta, sarebbero state commesse tra il 2010 e il 2015.