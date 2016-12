Expo 2015: Cirque du Soleil incanta il pubblico con lo spettacolo "Alla Vita!"

Successo a Expo per l'anteprima mondiale per la stampa internazionale dello spettacolo "Alla Vita!", l'ultima creazione del Cirque du Soleil, allestita appositamente per Expo Milano 2015. Lo show, una fiaba a sfondo italiano raccontata secondo lo stile proprio del Cirque, ha incantato il pubblico. "Uno show straordinario, ancora più bello di quanto potessi immaginare" ha commentato il commissario di Expo, Giuseppe Sala. In scena ogni sera da mercoledì a domenica fino al 30 agosto.