Expo 2015, Bocelli incanta 10mila persone davanti al Duomo di Milano

Si è aperto con il Preludio dell'Attila di Giuseppe Verdi il concerto in piazza Duomo per l'inaugurazione di Expo. Oltre 3.000 gli ospiti seduti e almeno 10mila le persone che hanno affollato la piazza e assistono allo spettacolo trasmesso in mondovisione. Star della serata è stato Andrea Bocelli accompagnato dall'orchestra della Scala. Al fianco del nostro Bocelli anche il talentuoso pianista cinese Lang Lang.