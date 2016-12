17:20 - Antonio Acerbo, il commissario delegato di Expo 2015 indagato per corruzione e turbativa d'asta in relazione al progetto "Vie d'acqua", si è autosospeso da tutti gli incarichi. Intanto il presidente dell'Autorità anticorruzione, Raffaele Cantone, ha inviato al commissario unico dell'Esposizione universale milanese, Giuseppe Sala, una serie di raccomandazioni per la corretta gestione delle procedure d'appalto.