Expo, 2 anni per corruzione a ex dg Infrastrutture lombarde Rognoni

E' stato condannato a due anni per corruzione l'ex direttore generale di Infrastrutture lombarde spa, Antonio Rognoni, al termine del processo milanese legato all'inchiesta sulla "cupola degli appalti" per Expo. La condanna è dovuta a un appalto per la città della salute, mentre Rognoni è stato assolto dall'accusa di aver truccato una gara. Hanno patteggiato altri, tra cui l'ex parlamentare Dc Gianstefano Figerio e l'ex funzionario Pci Primo Greganti.