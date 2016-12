Evase da un carcere tedesco e raggirò anche esponenti della mafia russa: preso a Milano il "truffatore gentile"

Per i suoi modi educati, che lo rendevano insospettabile alle vittime, era stato ribattezzato il "truffatore gentile" . Ma la sua carriera criminale racconta di un delinquente spietato, che nel corso degli anni ha raggirato decine di persone in tutto il mondo, guadagnando milioni di euro. La sua fuga è finita a Milano: Daniele Ginefra , 47enne originario di Tramutola (Potenza), è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Città Studi, dopo essere sfuggito per anni alla polizia di mezza Europa.

La lunga carriera criminale - Per arricchirsi in modo illecito, Ginefra era passato dal vendere per ben 14 volte di seguito una società immobiliare a Montecarlo (con un bottino da 5 milioni di dollari finiti alle Cayman) al vendere nel 2000 un albergo a Guadalupe per un milione di dollari a una famiglia romana (ma in realtà c'erano solo i muri). Negli anni ha trovato il modo anche di beffare alcuni esponenti della mafia russa con un giro di Mercedes inesistenti e persino di evadere da un carcere tedesco, nel 1992, grazie a una sostituzione d'identità.



L'ultima truffa e l'arresto - A individuarlo sono stati gli uomini della polizia di Milano. L'uomo stava provando a truffare due imprenditori tedeschi, spacciandosi per il titolare di una ditta che esiste realmente e che si occupa di spedizioni.