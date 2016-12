Estorsione a Lapo Elkann, tre condanne

Il gup di Milano ha condannato i fratell i Enrico e Giovanni Bellavista rispettivamente a 4 anni e a 3 anni e 6 mesi di reclusione per un' estorsione ai danni di Lapo Elkann . Condannato a 2 anni e 8 mesi anche Renato Bellavista, padre dei due. il giudice ha disposto una provvisionale da 50mila euro. I due fratelli avevano minacciato Lapo di diffondere un video girato nel loro appartamento .

Enrico Bellavista, cameriere di 31 anni, era stato arrestato dai carabinieri mentre nella stanza di un hotel a Milano intascava 90mila euro da un collaboratore del rampollo della famiglia Agnelli. Si trattava, in realtà, di una trappola organizzata dagli investigatori dopo la denuncia di Elkann (che aveva già dato 30mila euro al cameriere nei mesi precedenti), che ha raccontato di essere stato ricattato da Bellavista e da altre persone in possesso di un presunto video compromettente.



Il video sarebbe stato realizzato nel giugno scorso in cui l'imprenditore apparirebbe seminudo, vicino a delle "piste" di cocaina stese su un tavolo.