Esplosione Milano,Pellicanò fermato per strage e condotto in carcere

Giuseppe Pellicanò, l'uomo che si ritiene abbia causato di proposito l'esplosione che ha ucciso tre persone in via Brioschi a Milano, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria. E' accusato di strage. La squadra mobile si è recata all'ospedale Niguarda, dove il 51enne si trova ricoverato con le due figlie, per condurlo al carcere di San Vittore. Nello scoppio del 12 giugno morirono l'ex compagna di Pellicanò e una coppia di fidanzati.