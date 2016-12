Esplosione Milano, niente risarcimento alle bimbe perché il "padre è responsabile dello scoppio"

Le due figlie di Giuseppe Pellicanò, in carcere per strage per la morte dell'ex compagna Micaela Masella e di due giovani fidanzati che abitavano nella palazzina di via Brioschi esplosa a Milano, non saranno risarcite dall'assicurazione. A causare lo scoppio, infatti, è stato il padre delle bambine, di 7 e 11 anni: secondo le clausole del contratto, i parenti delle persone che hanno provocato il disastro non potranno ricevere soldi.