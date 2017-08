Esplosione in una ditta nel Mantovano, feriti due operai

Due operai sono rimasti feriti, fortunatamente in modo non grave, da un'esplosione alla Chimica Pomponesco, industria alle porte dell'omonimo Comune del Mantovano. A esplodere, per cause in corso di accertamento, è stato un serbatoio di azoto. Gli operai, subito soccorsi, sono stati ricoverati all'ospedale di Oglio Po. Ingenti i danni provocati ad un capannone, ma per ora non vengono segnalati problemi di possibile inquinamento ambientale.