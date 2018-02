Esplosione in azienda nel Comasco, sindaco:no rischi per popolazione

"A seguito delle rilevazioni da parte dei tecnici di Arpa Lombardia si comunica che al momento non ci sono sostanze tossiche disperse in atmosfera". E' quanto ha comunicato il sindaco di Bulgarograsso (Como), Giampaolo Cusini, in seguito all'incendio che ha devastato un'azienda che tratta rifiuti speciali, la Ecosfera. Il primo cittadino ha aggiunto che "non sussistono, al momento, rischi per la popolazione".