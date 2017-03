Esplosione in appartamento nel Comasco: un ferito grave

Un 47enne è rimasto ferito in un'esplosione che si è verificata in una palazzina di Mozzate, in provincia di Como. Si sospetta una fuga di gas. L'uomo, l'unica persona presente al momento dello scoppio avvenuto al secondo piano dello stabile, è rimasto gravemente ustionato al volto e a un braccio. L'esplosione ha danneggiato due appartamenti e la palazzina è stata evacuata. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118.