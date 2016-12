Esplosione in appartamento,2 feriti

Un'esplosione si è verificata all'interno di un appartamento in una palazzina a Geranzano, in provincia di Varese. Nell'esplosione sono rimaste ferite due sorelle di 14 e 11 anni. L'incendio, non di grandi dimensioni, è divampato quando le due bambine, rimaste sole in casa, hanno tentato di accendere una stufetta alimentata con bioetanolo.