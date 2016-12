Esplosione a Milano, causa è fuga di gas nella cucina dei 2 studenti

E' dai fornelli della cucina nell'appartamento dei due studenti marchigiani Riccardo Maglianesi e Chiara Magnamassa che si è originata la fuga di gas all'origine dello scoppio in via Brioschi a Milano. Lo riferiscono gli investigatori che indagano sulla tragedia in cui sono morti la coppia e Micaela Masella, madre di due bambine. La Procura di Milano ipotizza il reato di disastro colposo contro ignoti.