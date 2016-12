Eroina tagliata con paracetamolo: carabinieri scoprono tre raffinerie

I carabinieri di Bergamo hanno arrestato diverse persone dopo aver scoperto tre raffinerie di eroina, una nella Bergamasca, una in Veneto e una in Puglia. In manette sono finiti italiani e stranieri, residenti anche in Liguria, Emilia Romagna e Umbria. I militari hanno sequestrato svariati chili di eroina tagliata con il paracetamolo, principio attivo della Tachipirina, per camuffare la scarsa qualità dello stupefacente.