Emergenza case popolari a Milano, le occupazioni abusive in diretta tv

A Milano riesplode l'emergenza case popolari. Come testimonia quanto accaduto durante Matrix su Canale 5: in diretta, a sorpresa, va in onda un'occupazione abusiva durante un collegamento dal quartiere Giambellino. Una famiglia sfonda la porta e si impossessa di un appartamento. Gli alloggi dovrebbero essere assegnati in base alle graduatorie ma non sempre questi criteri sono rispettati, a tutto vantaggio della criminalità.