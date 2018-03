E' omonimo di un narcos e sconta 17 mesi in carcere per traffico di droga: risarcito con 130mila euro

Accusato di traffico internazionale di droga resta in carcere 17 mesi, con una condanna in primo grado di 6 anni e mezzo, prima che gli venga riconosciuto lo scambio di persona. E' la disavventura capitata a Ivan Zobovic, nato in Serbia il 28 dicembre 1970: generalità e data di nascita coincidono con quelli di un narcos ricercato nel corso di un'indagine a Bari della guardia di finanza; ma il latitante è croato e con un numero di passaporto diverso dall'uomo finito in prigione. Solo la tenacia del suo difensore ha permesso che la vittima dell'errore fosse risarcita: riconosciuta per il danno la somma di 130mila euro, anche se ne erano stati chiesti 300mila.