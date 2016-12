Due uomini investiti e uccisi da un treno a Rho nel Milanese

Due uomini sono morti investiti da un treno poco prima della stazione di Rho , alle porte di Milano . Secondo i soccorritori del 118, le vittime, che avevano 25 e 30 anni, non stavano attraversando i binari, ma camminavano lungo la linea ferroviaria al momento dell'arrivo del convoglio. Subito sono arrivate due ambulanze e un'automedica, ma per i due non c'è stato nulla da fare.

Al momento dell'impatto il treno di Trenord era già partito da Rho Fiera, carico di passeggeri che avevano approfittato del giorno di festa per visitare la Fiera dell'Artigiano, e viaggiava in direzione di Varese quando c'è stato l'impatto con i due uomini, avvenuto a pochi metri dalla stazione di Rho, intorno alle 19.20.



L'urto con il treno è stato devastante e ha fatto finire i due sotto le rotaie. Per permettere gli accertamenti giudiziari il convoglio si è fermato per oltre un'ora sul luogo dell'incidente, mentre i passeggeri venivano aggiornati dal personale di bordo sugli sviluppi. In conseguenza dell'incidente, sulla linea per Varese si sono registrati ritardi intorno ai 30 minuti, mentre sulla direttrice per Novara la circolazione è stata interrotta.



Dopo gli accertamenti, il treno è stato portato alla stazione di Rho, dove i passeggeri sono scesi e hanno proseguito il loro viaggio su altri convogli diretti a Varese. Alla fine è stata ripristinata la circolazione della linea per Novara, con ritardi intorno ai 20 minuti. 08-DIC-16 22:31