Droga e rapine, CC smantellano organizzazione: 24 arresti

Dalle prime ore della mattina i carabinieri di Pavia e dello Scico stanno conducendo un'operazione contro un'organizzazione criminale specializzata in traffico internazionale di stupefacenti ed alle rapine su tutto il territorio nazionale. I militari hanno arrestato 24 persone in Lombardia, Calabria e Puglia sequestrando beni mobili e immobili per oltre 2 milioni di euro. Oltre 30 le perquisizioni, con il sequestro di 2 tonnellate di stupefacenti.