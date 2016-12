Dramma nel Milanese: colpisce figlia di tre anni con un martello, arrestato

13:44 - Ha colpito la figlia di tre anni con una martellata nella notte di Capodanno, apparentemente senza alcun motivo. E' successo a Busnago, in provincia di Milano. La mamma è riuscita a mettere in salvo la piccola rifugiandosi dai vicini di casa. L'uomo, un ucraino residente in Italia da anni, è stato arrestato dai carabinieri. La bambina è grave ma non è in pericolo di vita.

L'uomo, 36enne, è stato trovato dai carabinieri di Vimercate ancora nella stanza da letto della figlioletta, con in mano il martello. Non ha opposto resistenza e ha ammesso le sue colpe.



La bambina, che verrà sottoposta a un'operazione chirurgica per ridurre un ematoma cerebrale causato dalla martellata, si trova in prognosi riservata ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.



Il padre e la madre, marito e moglie, vivono da anni senza alcun problema e gestiscono una piccola impresa di pulizie. La mamma della piccola ha detto che da qualche giorno l'uomo era taciturno, sembrava sofferente, ma non aveva esternato alcun problema.



La notte di San Silvestro ha detto che sarebbero venuti alcuni suoi amici a cena, per il veglione, ma alle 11, dato che non si era ancora visto nessuno, la moglie ha messo a letto la piccola. Poi il dramma. Ai carabinieri l'uomo ha poi detto di "sentire delle voci".