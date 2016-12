Dossier illegali, Corte: "Vieri ridia un milione di euro a Inter e Telecom"

Nel dettaglio la Corte ha stabilito che il gruppo di telecomunicazioni dovrà versare 80mila euro e la società nerazzurra, in solido con Telecom, 40mila euro ma sempre del "predetto importo".



Nel settembre del 2012 l'ex bomber Bobo Vieri aveva vinto, in sostanza, il primo round della causa civile intentata nei confronti dell'Inter e della Telecom per essere stato 'spiato' dalla security di Tlc sotto la guida di Giuliano Tavaroli. Il Tribunale aveva, infatti, condannato le due società a versare in solido tra loro un milione di euro all'ex attaccante che aveva lamentato di essere scivolato in uno stato depressivo, con tanto di insonnia, quando scoprì di essere stato pedinato e controllato illecitamente per conto del club nerazzurro. L'ex calciatore, comunque, aveva chiesto un risarcimento ben più alto: 12 milioni al gruppo di telecomunicazioni e 9,25 milioni al club nerazzurro.



Ora la seconda sezione civile della Corte d'Appello di Milano ha confermato "la responsabilità sia di Telecom spa che di Fc Internazionale in relazione all'illecita attività posta in essere", ma ha stabilito che "il controllo sulla persona di Vieri si è verificato in due distinti periodi" ed è durato alcuni mesi e non anni come deciso in primo grado. La Corte ha riconosciuto anche "la sofferenza" patita da Vieri per lo spionaggio e il danno "causato dalla conoscenza dei dati relativi alla vita personale". Tuttavia, secondo l'Appello, il Tribunale non ha spiegato come ha calcolato il danno non patrimoniale in un milione di euro e non possono, dunque, essere liquidati anche i "danni 'punitivi'" per le due società. E ciò malgrado la "gravità oggettiva delle intrusioni".