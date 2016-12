17 marzo 2015 Donna uccisa nel Bresciano, arrestato il marito: i due si stavano separando L'uomo è stato riconosciuto da un poliziotto dopo una fuga durata circa 24 ore. Il cadavere della vittima, 54 anni, è stato trovato dal figlio 15enne Tweet google 0 Invia ad un amico

09:14 - Angela Mura, 54 anni, è l'ultima vittima di femminicidio in Italia. La donna, trovata con il cranio sfondato, è stata uccisa in casa a Castenedolo, in provincia di Brescia. Per l'omicidio era ricercato il marito, Alessandro Musini, preso dopo circa 24 ore di fuga. A lanciare l'allarme all'ora di pranzo di lunedì è stato il figlio 15enne, che ha trovato il corpo della madre in una pozza di sangue. La coppia era sul punto di separarsi.

Si tratta di una famiglia di origina sarda, trapiantata da anni nel paese in provincia di Brescia. Il marito della donna, operaio 50enne in un'azienda di Montichiari, nel Bresciano, e con qualche piccolo precedente penale alle spalle, lunedì non si è presentato al lavoro e i carabinieri lo hanno cercato per ore. Era fuggito su una Opel Astra grigia. E' stato rintracciato in una zona semicentrale di Brescia.



A riconoscerlo è stato un agente in borghese della Polizia di Stato. Il poliziotto ha visto Musini in auto, lo ha seguito e nel frattempo ha chiamato la Volante che lo ha fermato. L'uomo è stato poi portato al Comando provinciale dei carabinieri di Brescia. Ancora nessuna traccia, invece, dell'arma del delitto. A tal proposito i cassonetti dell'immondizia posti proprio all'esterno dell'abitazione teatro dell'omicidio sono stati sequestrati alla ricerca dell'oggetto utilizzato per uccidere Angela Mura. In casa mancherebbero alcuni oggetti da lavoro. Sarà però l'autopsia disposta dal pm della Procura di Brescia, Francesco Piantoni, a stabilire con certezza la natura dell'oggetto usato.



La donna era vedova del primo marito, morto in un incidente in moto, e dal quale aveva avuto una figlia, che vive in Sardegna, e un secondo figlio di 20 anni, residente invece nel Bresciano. La donna ha avuto poi il terzo figlio da Alessandro Musini, che aveva sposato anni fa. La famiglia da tempo aveva gravi problemi economici. Lei ogni tanto faceva la badante per gli anziani del paese, mentre lui aveva trovato un impiego da poco.



"Anche settimana scorsa la signora era venuta in Comune a chiedere un lavoro e i servizi sociali conoscevano bene la situazione di questa famiglia", ha detto il sindaco di Castenedolo Gianbattista Groli. "Ultimamente Musini faticava a pagare l'affitto della casa", ha spiegato il proprietario dell'immobile dove si è consumata la tragedia.