Donna uccide l'ex con martello: temeva che abusasse dei suoi figli

E' stata arrestata per omicidio volontario Sabrina Amico, 37 enne di Cesate, che ha ucciso a colpi di martello l'ex compagno Marco Benzi, 43 anni, nella loro casa di Cogliate (Monza-Brianza). I due erano in crisi da tempo e lei non voleva più che il 43enne vivesse a casa, perché riteneva che abusasse dei suoi tre figli minori. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Desio, coordinati dal pm di Monza.