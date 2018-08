5 agosto 2018 20:02 Donna scompare nel Bresciano: è giallo sugli ultimi movimenti, aperta indagine | La sorella: "Gli sms non li ha scritti lei" Della 35enne Manuela Bailo si sono perse le tracce dal 28 luglio, il mistero si infittisce e ora gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi

E' mistero nel Bresciano sulla sorte di Manuela Bailo, 35 anni, dipendente di un centro di assistenza fiscale. La donna, residente a Nave, è scomparsa dal 28 luglio dall'appartamento nel quale vive con l'ex fidanzato. Da allora solo pochi messaggi per un paio di giorni, proprio all'uomo e al responsabile sul lavoro, poi più nulla. I carabinieri hanno aperto un'indagine e ora gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi. "Siamo convinti che i messaggi inviati alla famiglia e agli amici da sabato a lunedì non siano stati scritti da Manuela", ha detto la sorella della donna.

La scomparsa - Le ultime immagini di Manuela, riporta il Giornale di Brescia, sono quelle registrate venerdì 27 luglio dalle telecamere interne di videosorveglianza dell'alloggio diviso con il vecchio compagno (nel frattempo, la donna avrebbe avuto una nuova relazione con uomo sposato, poi finita), prima di partire per un weekend sul lago di Garda, località che però non avrebbe mai raggiunto. Dal giorno seguente solo qualche messaggio, alla mamma, all'ex e al responsabile, al quale lunedì 30 luglio comunica di essere malata e di doversi assentare per tutta la settimana per curare una bronchite. Nessun contatto neppure con le amiche.