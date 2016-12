Donna ritrovata in telo in una cava nel Milanese, indagato l'ultimo compagno

L'uomo, operatore ecologico, di San Severo (Foggia) ma che vive a Pioltello (Milano), risulta che abbia precedenti. Il movente non eèancora stato chiarito ma l'ipotesi è che l'omicidio sia maturato nel contesto di attriti all'interno della coppia. I carabinieri hanno eseguito una perquisizione nell'appartamento di Marcone e sembra che abbiano raccolto elementi utili alle indagini.



Il corpo ritrovato in un telo - La donna, che era in pigiama e che probabilmente era già morta quando è stato gettata nella cava, è stata ritrovata avvolto in un telo di plastica, legato in tre punti con delle cinghie da tapparella. Sembra che la Fabbiano, che svolgeva soltanto piccoli lavori saltuari, con problemi economici e un vecchio matrimonio fallito alle spalle e due figlie che non vivevano più con lei, avesse avuto negli ultimi mesi relazioni con alcuni uomini. Si attendono intanto i risultati delle analisi tossicologiche, già disposte, che forniranno altri dettagli sul decesso della donna.